- Соглашусь ли, если команда РПЛ предложит мне контракт? Я сейчас в хорошей форме нахожусь. Если будет предложение, я его обязательно рассмотрю. Должно ли предложение быть от команды Премьер-лиги? Да любое предложение рассмотрю. Может, даже из других стран рассмотрю - неважно. Если предложение будет, то я готов его рассмотреть, - передает слова Тарасова "РБ Спорт".
36-летний опорный полузащитник Дмитрий Тарасов в октябре 2021 года покинул московский "Велес" и по настоящее время находится без клуба. Ранее футболист выступал за казанский "Рубин" и московский "Локомотив", в котором провел девять с половиной лет. На футбольно-аналитическом портале Transfermarkt опорный полузащитник Дмитрий Тарасов числится завершившим карьеру действующего игрока.
36-летний Тарасов: нахожусь в хорошей форме. Рассмотрю ли предложение из РПЛ? Да любое рассмотрю
Опорный полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал о своей готовности рассматривать предложения от клубов.
Фото: ФК "Рубин"