- Конечно, Бальде останется в "Спартаке" на следующий сезон! - передает слова Пасторелло "СЭ".
28-летний сенегальский нападающий Кейта Бальде перешел в московский "Спартак" из "Кальяри" в августе 2022 года, при этом уже после трансфера и первого матча выяснилось, что форвард не сможет играть до декабря 2022 года из-за нарушения антидопинговых правил в составе итальянского клуба. Всего в прошедшем сезоне нападающий провел за "Спартак" 16 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и выполнил 1 результативный пас. Его контракт с красно-белыми действует до конца июня 2025 года.
Агент Бальде: Кейта останется в "Спартаке" на следующий сезон
Агент форварда "Спартака" Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал о карьерных планах игрока на сезон-2023/2024.
Фото: "Спорт-Экспресс"