- Из Европы нет никаких предложений. Он отдыхает. Сейчас приедет, будет готовиться к сезону в "Динамо". У него действующий контракт. Он никуда не собирается уходить, - приводит комментарий агента "СЭ".
"Динамо" по итогам завершившегося розыгрыша национального первенства финишировало на 9-й строчке, заработав 45 турнирных баллов. Их форвард Константин Тюкавин, являющийся выпускником академии москвичей, сыграл в 38 встречах во всех соревнованиях. В них форвард сумел отметиться 10 голами. Также к своим забитым мячам 7 голевых пасов. По сведениям СМИ, новым рулевым "Динамо" станет чех Марцел Личка, который в минувшем сезоне руководил "Оренбургом". Ранее сообщалось о том, что чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга хотел бы видеть Тюкавина на острие своей атаки. Сам Константин ранее заявлял о том, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.
Агент: у Тюкавина нет никаких предложений из Европы. Он никуда не собирается уходить
Агент российского футболиста "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов поделился информацией о будущем игрока.
Фото: "СЭ"