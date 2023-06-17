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Агент: у Тюкавина нет никаких предложений из Европы. Он никуда не собирается уходить

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Агент российского футболиста "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов поделился информацией о будущем игрока.
Фото: "СЭ"
- Из Европы нет никаких предложений. Он отдыхает. Сейчас приедет, будет готовиться к сезону в "Динамо". У него действующий контракт. Он никуда не собирается уходить, - приводит комментарий агента "СЭ".

"Динамо" по итогам завершившегося розыгрыша национального первенства финишировало на 9-й строчке, заработав 45 турнирных баллов. Их форвард Константин Тюкавин, являющийся выпускником академии москвичей, сыграл в 38 встречах во всех соревнованиях. В них форвард сумел отметиться 10 голами. Также к своим забитым мячам 7 голевых пасов. По сведениям СМИ, новым рулевым "Динамо" станет чех Марцел Личка, который в минувшем сезоне руководил "Оренбургом". Ранее сообщалось о том, что чемпион России "Зенит" из Санкт-Петербурга хотел бы видеть Тюкавина на острие своей атаки. Сам Константин ранее заявлял о том, что хотел бы попробовать свои силы в Европе.


Тюкавин Динамо
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