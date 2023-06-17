Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2021
Литва
1 - 1 1 1
БолгарияЗавершен
Люксембург
2 - 0 2 0
ЛихтенштейнЗавершен
Азербайджан
1 - 1 1 1
Эстония2 тайм
Норвегия
1 - 0 1 0
Шотландия2 тайм
Черногория
0 - 0 0 0
Венгрия2 тайм
Албания
21:45
МолдоваНе начат
Бельгия
21:45
АвстрияНе начат
Кипр
21:45
ГрузияНе начат
Португалия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Исландия
21:45
СловакияНе начат
Бельгия
21:45
АвстрияНе начат
Фарерские острова
21:45
Сборная ЧехииНе начат

Metaratings: форвард "Спартака" Николсон отказался от перехода в "Андерлехт" из-за низкой зарплаты

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Ямайский футболист "Спартака" Шамар Николсон имел вариант с переходом в бельгийский "Андерлехт".
Фото: "Чемпионат"
По сведениям СМИ, "Андерлехт" был заинтересован в трансфере 26-летнего ямайца Шамара Николсона, играющего на позиции центрального нападающего. Бельгийский клуб готов был предложить "Спартаку" 5 млн евро за футболиста. Игроку была предложена зарплата в размере 1,4 млн евро в год. Это на 400 тысяч евро меньше, чем Шамар получает в "Спартаке". Николсон принял решение отказаться от варианта переезда в Бельгию.

Шамар Николсон представляет цвета "Спартака" с 2022 года. В красно-белой майке ямайский форвард сыграл 43 поединка. В них он сумел отметиться 12 голами. Также в активе Шамара 4 ассиста. В завершившемся сезоне Николсон забил 4 гола и отдал 2 ассиста, поучаствовав в 27 играх во всех соревнованиях. Трудовое соглашение ямайца с московским коллективом рассчитан до конца июня 2026 года. В активе центрфорварда 10 голов в 33 поединках за сборную Ямайки

Источник: Metaratings.ru


Спартак Николсон Андерлехт
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент: если Оздоев получит предметное предложение — он может вернуться в Россию
Спортдиректор "Ахмата": у нас есть желание продлить соглашение с Шелией
"Евро-Футбол": "Динамо" поборется с "Локомотивом" за хавбека "Оренбурга" Веру
Президент "Баварии": не понимаю, почему "Барселона" открыто и неуважительно флиртует с Киммихом
Булыкин: Самошников добавит "Локомотиву" конкуренции в составе эксклюзив
Хавбек "Краснодара" Ахметов - об игре Сафонова: скорее всего, психологический спад
Канчельскис: Кузяев примет правильное решение, если перейдет в "Бешикташ"
Агент: Маркос Гильерме продолжит выступать за "Химки"
Metaratings: форвард "Спартака" Николсон отказался от перехода в "Андерлехт" из-за низкой зарплаты 2
Агент: у Тюкавина нет никаких предложений из Европы. Он никуда не собирается уходить
Жирков: не сказал бы, что пятое подряд чемпионство "Зенита" — это плохо для РПЛ
"Манчестер Сити" готов заплатить за Гвардиола 80-85 млн евро. "РБ Лейпциг" хочет 100 млн
Болгария в большинстве сыграла вничью с Литвой, Люксембург обыграл Лихтенштейн в отборе к Евро-2024
Нагорных: интерес к Тикнизяну от "Реала Сосьедад"? Наиру комфортно в "Локомотиве"
Кириченко: мне бы не хотелось, чтобы Малком, Вендел и Клаудиньо ушли из "Зенита"