По сведениям СМИ, "Андерлехт" был заинтересован в трансфере 26-летнего ямайца Шамара Николсона, играющего на позиции центрального нападающего. Бельгийский клуб готов был предложить "Спартаку" 5 млн евро за футболиста. Игроку была предложена зарплата в размере 1,4 млн евро в год. Это на 400 тысяч евро меньше, чем Шамар получает в "Спартаке". Николсон принял решение отказаться от варианта переезда в Бельгию.
Шамар Николсон представляет цвета "Спартака" с 2022 года. В красно-белой майке ямайский форвард сыграл 43 поединка. В них он сумел отметиться 12 голами. Также в активе Шамара 4 ассиста. В завершившемся сезоне Николсон забил 4 гола и отдал 2 ассиста, поучаствовав в 27 играх во всех соревнованиях. Трудовое соглашение ямайца с московским коллективом рассчитан до конца июня 2026 года. В активе центрфорварда 10 голов в 33 поединках за сборную Ямайки
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: форвард "Спартака" Николсон отказался от перехода в "Андерлехт" из-за низкой зарплаты
Ямайский футболист "Спартака" Шамар Николсон имел вариант с переходом в бельгийский "Андерлехт".
Фото: "Чемпионат"