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Агент Щенникова: есть интерес к Георгию за рубежом. Не хотелось бы разглашать

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Агент экс-защитника ЦСКА Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал об интересе к футболисту со стороны зарубежных клубов.
Фото: ТАСС
"Есть ли у него варианты? Пока в процессе, трансферное окно только начинается, всё будет. Конкретно сказать ничего не могу. Есть варианты, которые не хотелось бы разглашать. За рубежом есть интерес к Щенникову, но не было конкретных предложений. Когда определимся с новым клубом? Когда все карты сойдутся, тогда и будет понимание по новому клубу. Пока не могу твердо сказать, что он куда-то переходит, - передает слова Пушкина Metaratings.ru.

32-летний левый защитник Георгий Щенников по завершении сезона-2022/2023 покинул московский ЦСКА в связи с истечением срока контрактного соглашения. За красно-синих футболист выступал на протяжении 15 лет, провел в их составе 367 матчей, в которых забил 10 голов и выполнил 15 результативных передач. Вместе с ЦСКА Щенников три раза становился чемпионом России и побеждал в четырех розыгрышах национального кубка.

В сезоне 2022-2023 ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России. 11 июня 2023 года ЦСКА одержал победу в Суперфинале Кубка России, победив в серии пенальти "Краснодар" (1:1, пен. 6:5).


ЦСКА Щенников Российские трансферы
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