– Я буду только рад, если Наир Тикнизян входит в шорт-лист "Реал Сосьедада". Мне сложно судить, так ли это, я не обладаю информацией. Я просто прочитал и обрадовался, что такой большой клуб следит за Тикнизяном, – передает слова Арустамяна Metaratings.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист московского "Локомотива" Наир Тикнизян попал в сферу интересов "Реал Сосьедада". Испанская команда рассматривает вариант с подписанием армянского защитника на будущее.
24-летний Наир Тикнизян имеет действующий контракт с московским "Локомотивом" до лета 2026 года. Выступает за "железнодорожников" он с 2021 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги армянский игрок принял участие в 29-ти матчах. Ему удалось забить 4 мяча и сделать 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость защитника красно-зеленых в 2,50 миллиона евро.
Арустамян: буду только рад, если Тикнизян входит в шорт-лист "Реал Сосьедада"
Популярный футбольный инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал слухи о том, что защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян попал в сферу интересов испанского "Реал Сосьедада".
Фото: ФК "Локомотив"