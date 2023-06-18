Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Нидерланды
16:00
ИталияНе начат
Хорватия
21:45
ИспанияНе начат

Арустамян: буду только рад, если Тикнизян входит в шорт-лист "Реал Сосьедада"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Популярный футбольный инсайдер Нобель Арустамян прокомментировал слухи о том, что защитник московского "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян попал в сферу интересов испанского "Реал Сосьедада".
Фото: ФК "Локомотив"
– Я буду только рад, если Наир Тикнизян входит в шорт-лист "Реал Сосьедада". Мне сложно судить, так ли это, я не обладаю информацией. Я просто прочитал и обрадовался, что такой большой клуб следит за Тикнизяном, – передает слова Арустамяна Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболист московского "Локомотива" Наир Тикнизян попал в сферу интересов "Реал Сосьедада". Испанская команда рассматривает вариант с подписанием армянского защитника на будущее.

24-летний Наир Тикнизян имеет действующий контракт с московским "Локомотивом" до лета 2026 года. Выступает за "железнодорожников" он с 2021 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги армянский игрок принял участие в 29-ти матчах. Ему удалось забить 4 мяча и сделать 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость защитника красно-зеленых в 2,50 миллиона евро.


Тикнизян Локомотив Реал Сосьедад Арустамян
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
"СЭ": "Краснодар" подпишет форварда "Калуги" Егурнева
Черников – на вопрос об уходе Сперцяна из "Краснодара": он не прощался с командой после суперфинала Кубка
Le Parisien: Энрике станет новым главным тренером "ПСЖ"
Арустамян: буду только рад, если Тикнизян входит в шорт-лист "Реал Сосьедада"
Быстров – о новом клубе Кержакова: питерский парень возглавляет "Спартак" – прикольно
Петржела - о назначении Кержакова в сербский "Спартак": он сделал правильный выбор, уехав работать в Европу
Александр Медведев: если Жирков получит тренерскую лицензию, у "Зенита" всегда найдется место для него
Голландские СМИ: Промесу нужен российский паспорт, чтобы избежать экстрадиции
Агент Щенникова: есть интерес к Георгию за рубежом. Не хотелось бы разглашать
Агент Талаев: "Зенит" рассчитывает на Чистякова, нет никаких проблем
Арустамян: Сперцян логично развивает свою карьеру. Может играть в любой европейской лиге, не вижу в этом проблем
Роман Шишкин: если "Локомотив" покажет такой же хороший футбол, как во втором круге - будет бороться за чемпионство
Агент Алексея Миранчука - о трансферной ситуации игрока: пока храним молчание. Всё будет хорошо
Семшов: Карпин сможет принести "Ростову" успех. Не исключаю, что будет по силам взять медали чемпионата 2
Мойзес: очень хотел продолжить играть в России и за ЦСКА. Рад, что мы смогли продлить контракт 1