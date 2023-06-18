– На сегодняшний день мы не обсуждаем эти вопросы с игроком. Какое-то время Сергею еще нужно поиграть в России, получить базовую подготовку. Это большой футболист с большим будущим. У нас позиция — когда приходит время и есть хорошее предложение, нужно отпускать футболистов. Нужно предусматривать это в вопросе клубной стратегии, чтобы подрастающие футболисты могли заменить, – передает слова Нагорных "СЭ".
18-летний Сергей Пиняев стал игроком московского "Локомотива" январе текущего года. Красно-зеленые приобрели российского футболиста у самарских "Крыльев Советов" за 2,60 млн евро. Всего в рамках предыдущего розыгрыша чемпионата страны полузащитник принял участие в 20-ти матчах. Ему удалось забить 5 мячей и оформить 2 результативные передачи.
Действующее соглашение Сергея Пиняева с московским "Локомотивом" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость российского игрока в 7 млн евро. Ранее сам вингер "железнодорожников" публично признавался в том, что он мечтает попробовать свои силы в топовом европейском чемпионата.
Нагорных – на вопрос о возможном отъезде Пиняева в Европу: какое-то время ему еще нужно поиграть в России
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных поделился мыслями о возможном отъезде полузащитника "железнодорожников" Сергея Пиняева в Европу.
Фото: социальные сети Сергея Пиняева