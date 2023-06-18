- "Локомотив" очень хорошо выступил в весенней части сезона. Пришел новый тренер, они усилились, показали хорошую игру. Если летом они еще усилятся, то в новом сезоне точно будут бороться за тройку. Могут ли они составить конкуренцию "Зениту"? Почему нет? С ЦСКА и "Спартаком" они всегда боролись. Да, петербуржцы в последние годы всех превосходят, у них хорошие иностранцы. Но каждый год что-то меняется, никто не знает, как всё пройдет в предстоящем сезоне. Поэтому "Локомотив" - один из претендентов на чемпионство, - передает слова Янбаева Metaratings.ru.
Московский "Локомотив" завершил сезон-2022/2023 на восьмом месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 45 очков в 30 матчах. При этом в осенней части сезона "железнодорожники" набрали только 13 очков в 17 матчах и занимали к началу зимней паузы в национальном чемпионате 14 место - в зоне стыковых матчей за выживание.
Весеннюю часть сезона красно-зеленые провели под руководством нового главного тренера - 39-летнего Михаила Галактионова, с которым набрали 32 очка в 13 матчах, вырвались из опасной зоны и закрепились в середине турнирной таблицы. Среднее количество очков за 1 игру, набранных "Локомотивом" в чемпионате с Галактионовым, составляет 2,46 - при этом аналогичный показатель у чемпиона страны петербургского "Зенита" по всему чемпионату составляет 2,33.
Янбаев: "Локомотив" - один из претендентов на чемпионство. Точно будут бороться за тройку
Экс-защитник "Локомотива" Ренат Янбаев высказал мнение о перспективах красно-зеленых в следующем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"