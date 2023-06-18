- Я назвал лучшим вратарем Лантратова. Во-первых, он в моем бывшем клубе, во-вторых, он пришелся ко двору. Его действия очень помогли "Локомотиву" спасти ситуацию. Моя тройка сезона - Акинфеев, Сафонов и Лантратов, но голкипера "Локо" я поставил бы на первое место, - передает слова Нигматуллина "РБ Спорт".
27-летний голкипер Илья Лантратов в январе 2023 года перешел из подмосковных "Химок" в московский "Локомотив". Всего голкипер в прошедшем сезоне провел 29 матчей во всех турнирах, пропустив в них 42 гола и 7 матчей завершив "всухую"; за "железнодорожников" Лантратов провел 15 матчей во всех турнирах (4 "сухих", 17 пропущенных голов).
Нигматуллин: лучшим вратарем сезона назвал Лантратова. Очень помог "Локомотиву" спасти ситуацию
Экс-голкипер "Локомотива" Руслан Нигматуллин высказал мнение о лучших вратарях прошедшего сезона в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"