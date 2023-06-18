- Мы начали переговоры с ЦСКА по поводу продления контракта с Константином Кучаевым, - передает слова Клюева "СЭ".
25-летний полузащитник ЦСКА Константин Кучаев является воспитанником красно-синих и выступал за них всю взрослую карьеру за вычетом полугодовой аренды в "Рубин" весной 2022 года. В прошедшем сезоне на счету игрока 3 гола и 6 результативных передач в 23 матчах во всех турнирах. Контракт Кучаева с ЦСКА истекает летом 2024 года.
Агент Кучаева: начали переговоры с ЦСКА по продлению контракта
Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев рассказал о переговорах с клубом по вопросу продления соглашения.
Фото: ПФК ЦСКА