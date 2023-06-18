- Возможны разные варианты, он может как остаться, так и уйти, время покажет, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Хорватский футболист Даниел Мишкич, выступающий на позиции центрального хавбека, защищает цвета "Урала" с 2020 года. В майке екатеринбуржцев хорват сыграл 87 поединков, в них он сумел забить 6 голов и оформить 5 ассистов. В завершившемся сезоне Даниел забил 3 гола и отдал 1 голевой пас, сыграв 37 встреч во всех соревнованиях. В октябре Мишкичу исполнится 30 лет. Трудовой договор хорватского хавбека с "Уралом" рассчитан до конца июня 2025 года. "Урал" по итогам 30 туров российского первенства расположился на 11-й позиции. "Уралом" руководит Виктор Гончаренко.
Агент хавбека "Урала" Мишкича - о будущем игрока: возможны разные варианты
Агент хорватского футболиста "Урала" Даниела Мишкича Ромео Филипович высказался по поводу будущего игрока.
Фото: ФК "Урал"