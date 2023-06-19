- Главного конкурента у "Зенита" в следующем сезоне я не вижу. Если говорить реально. Конечно, можно называть разные клубы, которые помимо петербуржцев выигрывали чемпионат в последние годы - ЦСКА, "Спартак", но это все несерьезно. Не видно, за счет эти клубы способны прервать победное шествие "Зенита". У Семака все под контролем.
"Зенит" досрочно завоевал чемпионский титул сезона 2022/2023, обыграв в матче 26-го тура российской Премьер-лиги столичный "Спартак" со счетом 3:2. Это чемпионство стало для коллектива с берегов Невы пятым подряд. По итогам завершившегося первенства дружина Сергея Семака на 12 очков опередила финишировавшего на второй строчке в турнирной таблице московский ЦСКА. Отрыв "сине-бело-голубых" от обладателя бронзовых медалей РПЛ "Спартака" составил 16 баллов.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: не вижу конкурента у "Зенита "в следующем сезоне. Можно назвать ЦСКА и "Спартак", но это все несерьезно
Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская не видит конкурентов у "Зенита" в борьбе за чемпионство в будущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"