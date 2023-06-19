– За "Спартак" болеет много молодежи и детей. Они смотрят на футболистов как на пример для подражания. Советов давать "Спартаку" не буду, но им стоит подумать о будущем Промеса в команде.
Если он обвиняется в преступлении европейским судом, а "Спартак" будет укрывать его, то получается, что "Спартак" укрывает преступника от последствий. Да, он флагманский футболист, но репутационные издержки важнее, – цитирует Губерниева Sport24.
19 июня суд Амстердама вынес решение приговорить нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса к полутора годам лишения свободы. Причиной послужило уголовное дело о нападении на двоюродного брата, которое 31-летний голландец совершил еще в 2020 году.
Промес нанес кузену ножевое ранение в ногу. При этом спартаковец был оправдан по статье "покушение на убийство". Отметим, что на форварда красно-белых заведено еще одно уголовное дело о контрабанде крупной партии кокаина.
В минувшем сезоне Промес забил 20 голов в составе "Спартака" и занял 2-е место в рейтинге бомбардиров Российской Премьер-Лиги. Контракт между сторонами рассчитан еще на сезон - до конца июня 2024 года.
Губерниев: если "Спартак" будет укрывать Промеса, то получается, что клуб укрывает преступника от последствий
Известный футбольный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на обвинительный приговор в отношении вингера "Спартака" Квинси Промеса, который приговорен к 1,5 года лишения свободы судом Амстердама.
Фото: "Матч ТВ"