Об этом пишут клубные инсайдеры немецкого клуба. По сведениям источника, представители "Гамбурга" уже начали переговоры на предмет возможного трансфера 21-летнего грузина. Его рыночная стоимость оценивается в 2,5 млн евро, а контракт с "Динамо" рассчитан еще на сезон.
В минувшем чемпионате России Сазонов появился на поле в 24 матчах и отметился голом. "Гамбург" вновь не сумел подняться в Бундеслигу и проведет следующий сезон во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.
Защитник "Динамо" Сазонов может перейти в "Гамбург"
Центральный защитник московского "Динамо" Саба Сазонов может стать футболистом клуба второй Бундеслиги "Гамбурга".