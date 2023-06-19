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Защитник "Динамо" Сазонов может перейти в "Гамбург"

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Центральный защитник московского "Динамо" Саба Сазонов может стать футболистом клуба второй Бундеслиги "Гамбурга".
Об этом пишут клубные инсайдеры немецкого клуба. По сведениям источника, представители "Гамбурга" уже начали переговоры на предмет возможного трансфера 21-летнего грузина. Его рыночная стоимость оценивается в 2,5 млн евро, а контракт с "Динамо" рассчитан еще на сезон.

В минувшем чемпионате России Сазонов появился на поле в 24 матчах и отметился голом. "Гамбург" вновь не сумел подняться в Бундеслигу и проведет следующий сезон во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.


Динамо Гамбург Сазонов
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