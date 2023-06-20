По сведениям СМИ, "Локомотив" хочет усилить линию нападению. В списке кандидатов на усиление страйкер "Ростова" Николай Комличенко и нападающий "Ахмата" Мохамед Конате. Также железнодорожники рассматривают кандидатуры Дмитрия Воробьева, играющего в "Оренбурге", и футболиста "Сочи" Владислав Сарвели.
Локомотив по итогам завершившегося розыгрыша расположился на 8-й позиции в национальном первенстве. Сейчас основным форвардом красно-зеленого коллектива является 34-летний ветеран Артем Дзюба. Он перебрался в стан железнодорожников только минувшей зимой. В 11 играх Артем забил 8 голов и 5 раз ассистировал своим партнерам по команде. Недавно Дзюба пролонгировал трудовой договор с Локомотивом. Форвард "Ростова" Николай Комличенко забил 12 мячей и оформил 14 ассистентских действий в 33 играх. Мохамед Конате, защищая цвета "Ахмата", наколотил 13 голов в 28 встречах.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Локомотив" намерен приобрести нападающего. В шорт-листе клуба Комличенко и Конате
В "Локомотиве" заинтересованы в приобретении нового нападающего.
Фото: "Чемпионат"