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"Чемпионат": нападающий "Сент-Этьена" Крассо не перейдет в "Локомотив"

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Переход форварда французского "Сент-Этьена" Жана-Филиппа Крассо в московский "Локомотив" сорвался.
Фото: ФК "Локомотив"
Как утверждает источник, "железнодорожники" при попытке усилить линию атаки вели переговоры по трансферу 25-летнего ивуарийца, у которого истекал контракт с "Сент-Этьеном". Однако сделка сорвалась, так как Крассо предпочел российской команде другой клуб.

Это стало причиной, по которой "Локомотив" переключился на других кандидатов. Как ранее сообщал тот же источник, в шорт-лист "Локомотива" входят Николай Комличенко из "Ростова", Дмитрий Воробьев из "Оренбурга", Владислав Сарвели из "Сочи" и Мохамед Конате из "Ахмата".

Источник: "Чемпионат"


Сент-Этьен Локомотив Лига 1
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