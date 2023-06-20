Как утверждает источник, "железнодорожники" при попытке усилить линию атаки вели переговоры по трансферу 25-летнего ивуарийца, у которого истекал контракт с "Сент-Этьеном". Однако сделка сорвалась, так как Крассо предпочел российской команде другой клуб.
Это стало причиной, по которой "Локомотив" переключился на других кандидатов. Как ранее сообщал тот же источник, в шорт-лист "Локомотива" входят Николай Комличенко из "Ростова", Дмитрий Воробьев из "Оренбурга", Владислав Сарвели из "Сочи" и Мохамед Конате из "Ахмата".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": нападающий "Сент-Этьена" Крассо не перейдет в "Локомотив"
Переход форварда французского "Сент-Этьена" Жана-Филиппа Крассо в московский "Локомотив" сорвался.
Фото: ФК "Локомотив"