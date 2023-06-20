– Конечно, Малком может перейти в "Ювентус" даже без участия команды в следующем сезоне в Лиге чемпионов. "Зенит" тоже не играет в этом турнире. При переходе Малкома в "Ювентус" другие факторы сыграют важную роль. Он потянет уровень "Ювентуса", — передает слова Гаджиева "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий петербургского "Зенита" Малком интересен туринскому "Ювентусу". Отмечалось, что итальянский клуб готов приобрести бразильского футболиста в летнее трансферное окно, выложив за его переход порядка 30 миллионов евро.
26-летний Малком выступает в составе петербургского "Зенита" с 2019 года. Его действующее соглашение с клубом с берегов Невы рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость бразильского игрока в 30 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Малком принял участие в 27-ми матчах, в которых ему удалось забить 23 мяча и сделать 9 ассистов. По его итогам бразилец был признан лучшим игроком чемпионата страны.
Гаджиев – о возможном трансфере Малкома в "Ювентус": он потянет уровень туринцев
Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев отреагировал на слухи о том, что бразильский нападающий петербургского "Зенита" Малком может перейти в туринский "Ювентус".
Фото: ФК "Зенит"