- Захаряна надо на другие премии номинировать, но сезон он провалил. За Мелёхиным я сильно не наблюдал, поэтому не могу сказать, стал ли он открытием этого чемпионата. Ренан сыграл мало матчей за "Зенит". Как можно номинировать таких футболистов? Сколько он матчей провел - 10 или 12? Нужно выделять тех, кто играл. Мелёхин и Захарян играли. Тяжело сказать, какая-то непонятная премия, если честно, - передает слова Орещука "РБ Спорт".
Ранее стал известен список номинантов на премию лучшему молодому игроку года в Европе Golden Boy, которую могут получить футболисты в возрасте менее 21 года. В число 100 претендентов на премию вошли три игрока из Российской премьер-лиги - центральный защитник Роберт Ренан ("Зенит", 34 место), центральный защитник Виктор Мелёхин ("Ростов", 63 место) и атакующий полузащитник Арсен Захарян ("Динамо", 88 место).
19-летний защитник Роберт Ренан перешел в "Зенит" из бразильского "Коринтианса" в январе 2023 года и успел провести за сине-бело-голубых 10 матчей во всех турнирах. При этом футболист в 2023 году провел 13 матчей за молодежную сборную Бразилии, в том числе на Молодежном чемпионате мира, и получил первый в карьере вызов в национальную сборную.
Орещук: Захарян провалил сезон, Ренан мало сыграл за "Зенит". Как можно номинировать на Golden Boy таких футболистов?
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук прокомментировал опубликованный список номинантов на премию лучшему молодому игроку года в Европе Golden Boy.
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