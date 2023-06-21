- Насколько я понимаю, он остается в "Зените". Разговаривал с ним, он хочет конкурировать и прогрессировать. В тренировочном процессе в "Зените" конкуренция большая, учитывая, что в команде есть большие и серьезные футболисты. Он находится в конкурентной среде. Думаю, что это нормально, - приводит комментарий Адиева "Спорт день за днем".
Сборная Казахстана, возглавляемая Магомедом Адиевым, уверенно выступает в своей группе квалификации Евро-2024. Казахи после 4 туров имеют в своем активе 9 турнирных баллов. Команда делит первое место с Финляндией. Основным защитником казахстанской дружины является футболист "Зенита" из Санкт-Петербурга Нуралы Алип. 23-летний защитник не является игроком старта в невском коллективе. В завершившемся сезоне игрок сыграл в сине-бело-голубой майке 13 поединков во всех соревнованиях, проведя на футбольном поле 915 минут игрового времени. За этот отрезок Нуралы не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. Ранее в СМИ появлялись сведения о том ,что в услугах Алипа заинтересован "Сочи". Отметим, что игрок имеет в своем активе 25 игра за сборную Казахстана.
Наставник сборной Казахстана Адиев: насколько я понимаю, Алип остается в "Зените"
Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев поделился информацией о будущем в "Зените".
Фото: ФК "Зенит"