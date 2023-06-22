Как сообщает источник, этим летом московские ЦСКА и "Динамо" проведут 2 товарищеские встречи. Их первый поединок состоится 8 июля 2023 года на "ВЭБ Арене". Дата ответной встречи, которая пройдет на "ВТБ Арене", еще не определена. При этом отмечается, клуб, который окажется победителем по сумме 2 матчей, станет обладателем "Братского кубка".
По итогам прошлого сезона Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА заработал 58 баллов. Благодаря данному показателю "армейцы" завоевали серебряные медали чемпионата страны. Кроме того, красно-синие стали победителями отечественного Кубка. Что касается столичного "Динамо", то оно с 45-ю баллами расположилось на 9-й строчке РПЛ. При этом бело-голубые остались без трофеев.
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 23 июля. Пока неизвестно, с кем в стартовом туре следующего розыгрыша чемпионата страны сыграют ЦСКА и "Динамо".
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": ЦСКА и "Динамо" в июле определят обладателя "Братского кубка"
Московские ЦСКА и "Динамо" договорились о проведении двухматчевого противостояния за "Братский кубок".
Фото: ФК "Динамо"