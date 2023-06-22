- Он игрок сборной Бразилии, он может заиграть в любом суперклубе, у него "Барса" за плечами. Вижу ли я его бомбардиром "Ювентуса"? Не знаю, будет ли он там по 20 мячей за сезон забивать, но то, что он игрок основного состава – 100 процентов. Он вырос в зрелого футболиста, в Российской премьер-лиге ему может стать скучно, - приводит мнение Орещука Legalbet.
Несмотря на то, что футболисты "Зенита" ушли в отпуск, снова выиграв чемпионат России, для лучшего игрока невского коллектива Малкома сезон продолжился. Тренерский штаб сборной Бразилии вызвал атакующего полузащитника, имеющего российский паспорт, на спарринги с Гвинеей и Сенегалом. Малком принял участие в обеих играх. С Гвинеей, выйдя на замену, зенитовец заработал 11-метровый, который реализовал Винисиус.
В игре с Сенегалом Малкому доверили место в основе. Он провел на поле 57 минут и не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. А его команда уступила африканской сборной (2:4). В минувшем розыгрыше РПЛ Малком наколотил 23 гола и оформил 9 ассистентских действий в 27 играх в сине-бело-голубой майке. Ранее в СМИ появились сведения об интересе к бразильцу со стороны "Ювентуса".
Орещук: Малком может стать игроком основного состава "Ювентуса"
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук поделился своими соображениями по поводу перспектив Малкома в "Ювентусе".
Фото: ФК "Зенит"