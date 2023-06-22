- Интерес к Ушакову? Это ложь, - приводит комментарий Мурта Sport24.
Сегодня в СМИ появились сведения о том, что ряд клубов из Португалии заинтересован в услугах 20-летнего российского футболиста ЦСКА Егора Ушакова, играющего на позиции атакующего хавбека. В этот список вошла и "Боавишта", финишировавшая на 9-й позиции по итогам минувшего розыгрыша португальского первенства. Ушаков - воспитанник ЦСКА. В завершившемся сезоне Егор провел за взрослую команду армейцев 5 встреч. В них он не сумел отметиться какими-либо голевыми действиями. Также в активе Ушакова 3 гола и 2 ассиста в 10 играх МФЛ.
Президент "Боавишты" - об интересе к Ушакову: это ложь
Президент "Боавишты" Витор Мурта отреагировал на информацию о том, что клуб проявляет интерес к российскому футболисту ЦСКА Егору Ушакову.
Фото: Sport24