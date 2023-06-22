- Я уже думал про возращение в Россию, но это тяжело сделать, когда нет хорошего предложения. Я уже два года в Бразилии, моя семья уже адаптировалась здесь, у меня здесь бизнес. Если будет хорошее предложение, можно будет вернуться обратно в Россию. Я бы хотел показать, в какой я хорошей физической форме. Мне знаком чемпионат России. Еще три года я спокойно поиграл бы.
Напомним, центральный нападающий Ари выступал в России за московские "Спартак" и "Локомотив", а также за "Краснодар". Форвард покинул краснодарский клуб летом 2021 года. С февраля 2022 года футболист играет за бразильский "Атлетико Сеаренсе". Ари забил 66 мячей и отдал 46 голевых передач в 225 матчах российской Премьер-лиги. В составе "Локомотива" бразилец выигрывал чемпионат и Кубок России. Со "Спартаком" нападающий завоевывал серебряные медали РПЛ, а также трижды брал бронзу в футболке "Краснодара". В декабре Ари исполнится 38 лет.
Источник: Metaratings.ru
Ари: если будет хорошее предложение, можно будет вернуться в Россию. Еще 3 года спокойно поиграл бы
Экс-форвард "Спартака", "Краснодара" и "Локомотива" Ари признался, что думал над возвращением в Россию.
Фото: ФК "Локомотив"