"Мы не получали запросов по Конате и не собираемся с ним расставаться. У нас есть задача сохранить наш состав. Также не рассматриваем вопрос с арендой Агаларова, Гамид - наш игрок, игрок основы. Он должен доказывать, и мы верим, что у него все получится", - приводит слова Айдамирова "РИА Новости".
Центральный нападающий "Ахмата" Мохамед Конате сыграл за грозненскую команду в этом сезоне 28 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал одну голевую передачу. Напомним, в СМИ появлялась информация об интересе к форварду со стороны московского "Локомотива", а также "Динамо" Загреб.
22-летний центрфорвард Гамид Агаларов принял участие в 29 играх за "Ахмат" во всех турнирах и оформил 5+3 по системе гол плюс пас.
"Ахмат" не планирует расставаться с нападающими Конате и Агаларовым
Генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал будущее форвардов Мохамеда Конате и Гамида Агаларова.
Фото: РИА Новости