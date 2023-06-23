Как сообщает источник, раскрыта заработная плата футболиста петербургского "Зенита" Малкома. Она составляет 3,5 миллиона евро в год.
26-летний Малком выступает за петербургский "Зенит" 2019 года. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильца в 30 миллионов евро.
После окончания прошлого сезона, в котором нападающий Малком сыграл в 33-х матчах и набрал 35 баллов за результативность (26 голов и 9 ассистов), стало известно о том, что игрок "Зенита" интересен топовым европейским командам. В частности, в СМИ появлялась информация о стремлении лондонского "Арсенала" и туринского "Ювентуса" оформить трансфер Малкома.
Источник: "Спорт день за днем"
"Спорт день за днем": бразилец Малком зарабатывает в "Зените" 3,5 млн евро в год
Стало известно, сколько зарабатывает нападающий сборной Бразилии и петербургского "Зенита" Малком в российской команде.
Фото: ФК "Зенит"