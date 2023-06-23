– Меня этот человек совершенно не интересует. Глушаков — абсолютно токсичный и вредный человек, который наносит большой вред футболу и даже российскому обществу. Он не является образцом и примером для футбола и российского общества. От таких людей надо держаться как можно подальше. У него нет другого способа попасть в СМИ, кроме как оскорблять и порочить других людей. Такие люди, закончив свою спортивную жизнь, ничего не добились, – передает слова Рианчо Sport24.
Ранее между бывшим полузащитником московского "Спартака" Денисом Глушаковым и экс-тренером красно-белых Раулем Рианчо разгорелся заочный конфликт. Изначально испанский специалист подверг серьезной критике российского футболиста. Он заявил о том, что считает Глушакова "токсичным" и "негативным" человеком. Денис, в свою очередь, в жесткой манере ответил Рианчо. Он сказал, что его "раздражает", когда кто-то "тявкает" и "кукарекает" на него. Кроме того, Денис изъявил желание "щелкнуть" наставнику, с которым он ранее пересекался в стане столичного клуба.
36-летний Денис Глушаков принадлежал московскому "Спартаку" 6 лет – с 2013 года по 2019. На этом промежутке времени Рауль Рианчо исполнял обязанности главного тренера красно-белых. Испанец пребывал на данной должности с октября по ноябрь 2018 года.
Рианчо: Глушаков — токсичный и вредный человек. Он наносит серьезный вред футболу и обществу России
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо ответил на жесткий выпад российского футболиста Дениса Глушакова в его адрес.
Фото: "Чемпионат"