По сведениям источника, красно-белые готовы расстаться с 26-летним ямайцем, но намерены выручить от продажи легионера минимум 7 млн евро. Николсон также не против смены клубной прописки. Отмечается, что Шамаром интересуются бельгийские и турецкие клубы.
Нападающий пополнил состав "Спартака" в январе прошлого года. В 27 матчах в составе столичной команды он забил всего 4 гола и добавил к ним 2 ассиста. Его контракт действует еще три сезона. По слухам, главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль предложил легионеру подыскать себе новый клуб этим летом.
Источник: Sport24
Sport24: "Спартак" готов продать нападающего Шамара Николсона минимум за 7 млн евро
Форвард "Спартака" Шамар Николон может покинуть московский клуб в текущее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"