- "Спартак" готов продать Николсона за семь миллионов евро? Мы не обсуждали со "Спартаком" уход Шамара в летнее трансферное окно, - приводит комментарий агента "Чемпионат".
Сегодня в СМИ появились сведения о том, что "Спартак" готов расстаться с ямайским страйкером Шамаром Николсоном. При этом клуб, желающий получить права на игрока, должен будет заплатить москвичам не менее 7 млн евро. Ранее сообщалось о том, что у ямайца был вариант с переездом в Бельгию, где в его услугах был заинтересован местный гранд "Андерлехт", но игрок не принял предложение бельгийцев, так как его оклад в случае перехода существенно понизился. В минувшем сезоне Шамар сумел забить 4 гола и оформить 2 голевых паса, сыграв в красно-белой майке 27 встреч.
Агент: мы не обсуждали со "Спартаком" уход Николсона летом
Агент ямайского футболиста "Спартака" Шамара Николсона Ненад Портега поделился информацией по поводу будущего игрока.
Фото: "Чемпионат"