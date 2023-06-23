- Мы вступили в переговорный процесс с "Рубином" по досрочному расторжению контракта. Предварительные договоренности есть. Надеемся, что в ближайшие дни обо всем окончательно договоримся и вопрос будет закрыт, - приводит комментарий Смирнова "РБ Спорт".
"Рубин" из Казани в следующем сезоне будет играть в РПЛ. Коллектив Рашида Рахимова сумел в минувшем сезоне Первой лиге 69 очков. Этот результат позволил казанцам финишировать на 1-й позиции в таблице. Основным стражем ворот "Рубина" в минувшем сезоне был 35-летний россиянин Юрий Дюпин. Конкуренцию Юрию пытался составить 36-летний Александр Беленова. Он сыграл всего 4 поединка, в которых мяч в его воротах побывал 7 раз. Ранее в СМИ появились сведения о том, что в услугах Беленова заинтересована "Родина" из Москвы и "Факел". Примечательно, что Александр пополнил состав "Рубина" только летом прошлого года.
Представитель Беленова: вступили в переговорный процесс с "Рубином" по досрочному расторжению контракта
Представитель голкипера Александра Беленова Антон Смирнов поделился информацией о будущем игрока.
Фото: "Чемпионат"