- "Бешикташ" заинтересован в Зайнутдинове? Нет, это не так, - приводит комментарий президента "Чемпионат".
25-летний казахстанский хавбек Бактиёр Зайнутдинов носит цвета ЦСКА с 2020 года. В красно-синей майке футболист принял участие в 78 поединках. В них он сумел забить 6 голов и оформить 7 голевых пасов. В минувшем сезоне игрок сборной Казахстана записал в свой актив 1 го и 3 ассиста, поучаствовав в 27 поединках во всех соревнованиях. ЦСКА по итогам минувшего сезона российского первенства сумел забраться на 2-е место. Отметим, что в активе Зайнутдинова 12 голов в 30 играх за сборную Казахстана. Сегодня в СМИ появились сведения о том, в кандидатуре Бактиера заинтересован "Бешикташ".
Президент "Бешикташа": мы не заинтересованы в Зайнутдинове
Президент "Бешикташа" Ахмет Нур Чеби отреагировал на информацию о том, что клуб заинтересован в хавбеке ЦСКА Бактиёре Зайнутдинове.
Фото: "Чемпионат"