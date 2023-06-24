- Мы не очень хорошо понимаем, что вообще происходит. Возможен ли уход Виллиана? Слишком рано что-либо говорить, - приводит комментарий агента Sport24.
28-летний бразилец Виллиан Роша, играющий на позиции на центрального защитника, носит красную-синюю майку с лета 2022 года. Бразилец сумел забить 4 гола и оформить 3 голевых паса, сыграв 32 встречах во всех соревнованиях. В свой первый сезон защитник вместе с командой завоевал Кубок России. Трудовой договор с Роши с столичным коллективом рассчитан до конца июня 2025 года. ЦСКА по итогам минувшего сезона, помимо Кубка России, завоевал серебряные медали российского первенства. До ЦСКА Виллиан защищал цвета португальского Портимоненсе.
Агент: возможен ли уход Роши из ЦСКА? Слишком рано что-либо говорить
Агент бразильского футболиста ЦСКА Виллиана Роши высказался по поводу будущего игрока в России.
Фото: "Чемпионат"