– В первую очередь Личке надо познакомиться с командой. Конечно, он всех футболистов знает, но теперь надо это сделать лично, персонально, поговорить, обсудить насущные вопросы. Узнать о физическом состоянии, о каких-то проблемах, о любимой позиции на поле.
Карт-бланш при выборе состава? Если ему доверяют, то конечно. Он опытный тренер, хорошо показал себя в "Оренбурге", который показывал красивый футбол. Так что должны доверять – на то он и главный тренер, чтобы строить команду и отвечать за нее, – цитирует Колыванова "РБ Спорт".
На текущей неделе "Динамо" официально объявило о подписании контракта с главным тренером Марцелом Личкой. 45-летний чешский специалист заключил соглашение на сезон с опцией продления по достижении необходимых спортивных результатов. В прошлом сезоне Личка с "Оренбургом" опередил бело-голубых в таблице РПЛ благодаря победе в очном противостоянии в заключительном туре.
Сегодня в Москве состоялась жеребьевка групповой стадии Кубка России сезона-2023/24. По ее итогам соперниками "Динамо" в квартете D станут "Спартак", "Краснодар" и "Пари Нижний Новгород".
Колыванов: "Динамо" должно доверять Личке. На то он и главный тренер, чтобы строить команду и отвечать за нее
Экс-нападающий "Динамо" Игорь Колыванов высказался о первых шагах Марцела Лички в качестве нового главного тренера бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"