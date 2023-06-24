- Ощущения положительные, достаточно ровная группа. Плюс?минус со всеми соперниками знакомы. "Рубин" пропустил прошлый год, но у них будут амбициозные планы, это серьезный оппонент. На какое место рассчитываем? "Урал" — амбициозная команда, будет ставить перед собой самые высокие цели. Предыдущий турнир показал, что можно играть со всеми командами, - приводит мнение Газинского "Матч ТВ".
Отметим, что екатеринбуржцы довольно успешно выступили в завершившемся розыгрыше Кубка. Коллектив Виктора Гончаренко сумел дойти до финала Пути РПЛ, где на их пути встал будущий победитель турнира ЦСКА Владимира Федотова. Примечательно, что уральцы сумели отправить "Спартак" в нижнюю сетку, сыграв с ним в гостях вничью (1:1) и обыграв дома (2:1). В РПЛ дружина Гончаренко финишировала на 11-й позиции, заработав в свой актив 36 турнирных баллов. Екатеринбуржцам удалось одержать 10 побед в 30 играх. 33-летний центральный хавбек Юрий Газинский, ранее выступавший за Краснодар, сыграл в майке "Урала" 20 поединков, в них он сумел забить 5 голов и оформить 3 голевых паса. Он защищает цвета "Урала" с 2022 года. Жребий определил "Урал" в группу к столичному "Локомотиву", "Ростову" и "Рубину" из Казани.
Газинский – о Кубке России: "Урал" — амбициозная команда, будет ставить перед собой самые высокие цели
Российский футболист "Урала" Юрий Газинский поделился своей точкой зрения на жеребьевку Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"