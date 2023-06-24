- У Зуева закончился контракт с "Крыльями Советов". Время покажет, куда Александр отправится в будущем, но без работы он не останется, - приводит комментарий агента Sport24.
Атакующий полузащитник, получивший недавно казахстанский паспорт, в минувшем сезоне защищал цвета двух коллективов - "Химки" и "Крылья Советов". В 24 играх национального первенства игрок не отметился какими-либо голевыми действиями. Отметим, что Зуев - выпускник академии "Спартака". В красно-белой майке футболист сыграл 27 встреч, в которых сумел отметиться 4 голевыми пасами. Также Зуев представлял цвета "Ростова". За дончан Александр, которому в июне исполнится 27 лет, поучаствовал в 60 поединках. За этот отрезок он забил 4 гола и отдал 8 ассистов.
Агент: у Зуева закончился контракт с "Крыльями Советов", но без работы он не останется
Агент казахстанского футболиста Александра Зуева Валериюс Мижигурскис поделился информацией по будущему игрока.
Фото: "Чемпионат"