"В этом какая-то ущербность. Потому что в этой команде тон задают бразильцы, а хотелось бы видеть на первых ролях россиян", - приводит слова специалиста "РБ Спорт".
По итогам прошедшего сезона "Зенит" занял первое место в турнирной таблице РПЛ, отрыв от второй строчки составил 12 очков. "Сине-бело-голубые" обеспечили себе золотые медали первенства России за 4 тура до окончания чемпионата. Это чемпионство стало для петербуржцев пятым в пяти последних сезонах и десятым за всю историю клуба.
Валерий Овчинников - о чемпионстве "Зенита": в этом какая-то ущербность
Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников прокомментировал чемпионский титул "Зенита" сезона-2022/2023.
Фото: ФК "Зенит"