Ташуев: к началу чемпионата Агаларов точно будет готов

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Наставник "Ахмата" Сергей Ташуев подтвердил, что нападающий Гамид Агаларов восстановится после травмы к началу нового сезона.
Фото: ФК "Ахмат"
"Агаларов нормально себя чувствует. Он на подходе, работает индивидуально, но скоро будет тренироваться в общей группе. К началу чемпионата он точно будет готов", - приводит слова Ташуева "СЭ".

Гамид Агаларов, играющий на позиции центрального нападающего, выступает за "Ахмат" с лета прошлого года, перебравшись в грозненский клуб из "Уфы". В минувшем сезоне форвард сыграл 22 матча в российской Премьер-лиге и оформил 3+1 по системе гол плюс пас. В 7 встречах Кубка России 22-летний Агаларов забил за "Ахмат" два мяча и дважды ассистировал партнерам.


Ташуев Агаларов Ахмат
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