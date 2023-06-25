- Переход тренера в клуб всегда связан с тем, насколько его требования не идут в противоречие с возможностями игроков. В случае Лички - это умение работать с молодежью, к которой в "Динамо" предъявляются определенные требования. Здесь развитие, учебный процесс и чисто психологические вопросы. Насколько это удастся, трудно сказать, тем более что "Динамо" по результату - деградирующая команда. Не было последовательности и преемственности в выборе тренера. Я говорю и про Шварца, и про Йокановича.
45-летний чешский специалист Марцел Личка занимал пост главного тренера "Оренбурга" с августа 2020 года. Несколько дней назад чех занял аналогичную должность в московском "Динамо", о чем уже было официально объявлено. "Оренбург" под руководством Лички провел 117 встреч, в которых выиграл 67 раз, добыл 19 ничьих и 31 раз проиграл. По итогам предыдущего сезона Личка вывел оренбуржцев в российскую Премьер-лигу. В этом сезоне "Оренбург" занял седьмое место по итогам чемпионата, опередив в турнирной таблице столичное "Динамо", которое финишировало на девятой позиции. "Бело-голубые" отправили главного тренера Славишу Йокановича в отставку за три тура до окончания чемпионата России 2022/2023.
Источник: Metaratings.ru
Бышовец: трудно сказать, насколько все получится у Лички. "Динамо" по результату - деградирующая команда
Экс-главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мыслями о назначении главным тренером московского "Динамо" Марцела Лички.
Фото: РИА Новости