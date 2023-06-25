– Со мной никто из клубов не связывался. Понятное дело, что мы будем общаться, если поступит какое-то предложение. Насколько мне известно, у "Крыльев" нет предложений. Пока спокойно начну сборы с командой, — передает слова Ежова "Чемпионат".
Ранее стало известно о том, что футболист самарских "Крыльев Советов" Романа Ежов может покинуть стан "волжан" в текущее межсезонье. По слухам, российский полузащитник находится в сфере интересов московского "Локомотива".
25-летний Роман Ежов выступает за самарские "Крылья Советов" с августа 2020 года. Действующее соглашение полузащитника с "волжанами" рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает актуальную стоимость российского игрока в 2 миллиона евро.
Ежов – на вопрос о своем будущем: у "Крыльев" нет предложений. Пока спокойно начну сборы с командой
Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Роман Ежов прокомментировал слухи о том, что он может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Фото: ПФК "Крылья Советов"