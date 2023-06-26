- С Миланом мы практически каждый день на связи. Всё уже хорошо - он приступил к полноценной работе, физиологической разработке сустава и укреплению мышц после операции. Сустав чувствует себя хорошо и функционирует. Он уже спокойно крутит велосипед. Болезненности и отека нет. Всё идет по намеченному плану. Хорошо, что протокол выдерживается. Надеюсь, всё уложится в наши конкретные сроки, классические для данного вида травмы, и через шесть месяцев он сыграет, - передает слова Родионова "Чемпионат".
18-летний сербский центральный защитник Милан Майсторович пополнил состав московского "Динамо" в феврале 2023 года. В весенней части сезона футболист провел за бело-голубых 10 матчей, в которых не отличился результативными действиями, но показал уверенную игру в оборонительных ситуациях. В матче 27 тура Российской премьер-лиги против грозненского "Ахмата" (0:3), который прошел 14 мая, Майсторович вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве из-за повреждения, в дальнейшем у него был диагностирован разрыв крестообразной связки.
Главврач "Динамо": надеюсь, что Майсторович сыграет через шесть месяцев
Главный врач московского "Динамо" Александр Родионов рассказал о состоянии травмированного центрального защитника Милана Майсторовича.
Фото: ФК "Динамо"