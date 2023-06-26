– Есть ли шанс, что Кузяев все же останется в "Зените"? Все может быть. Но он нацелен на Турцию. При этом в нем заинтересован Станислав Черчесов. Так почему бы Далеру не поехать в Венгрию, в "Ференцварош", который выступает в Лиге чемпионов? Хороший вариант! Не думаю, что в Турции ему предложат гораздо большую зарплату, – цитирует Орлова "СЭ".
Контракт между "Зенитом" и полузащитником Далером Кузяевым истекает в грядущую пятницу. По слухам, 30-летний россиянин отказался от предложения руководства сине-бело-голубых продлить контракт с санкт-петербургским клубом. Футболист сборной России желает попробовать силы в Европе. Интерес к нему проявляют турецкие клубы, а также будапештский "Ференцварош". Главным тренером чемпиона Венгрии двух последних лет является российский специалист Станислав Черчесов.
Орлов: почему бы Кузяеву не поехать в "Ференцварош", который выступает в Лиге чемпионов?
Футбольный комментатор Геннадий Орлов дал совет полузащитнику "Зенита" Далеру Кузяеву по поводу возможных вариантов продолжения карьеры.
Фото: "Матч ТВ"