Салихова заявила, что Федотов намеренно дал установку своему легионеру спровоцировать нападающего "Спартака" Александра Соболева по ходу дерби с тем, чтобы вызвать у того чрезмерные эмоции.
– Обвинения со стороны Заремы Салиховой? Все, что я сказал Виллиану, произошло после игры, и суть в том, что он красавец. Зная себя как футболиста, понятия не имею, чем бы это закончилось, окажись я на его месте. У меня никогда нет установок кого-то провоцировать. Но это хорошо – когда тебя без реальных оснований называют провокатором. Значит, боятся.
Считаю ли слова Заремы жесткой критикой в свой адрес или, наоборот, воспринимаю как комплимент? Конечно, как комплимент! Другое дело, что в стремлении к результату не должно быть подлости или унизительных действий. А на мелочах строится вся работа, вся подготовка. Думаю, любой хороший тренер должен использовать все детали ради победы.
Виллиан сказал, что вопрос закрыт, и у него нет никаких претензий к Александру, – цитирует Федотова "СЭ".
В концовке минувшего сезона в матче между "Спартаком" и ЦСКА (2:1) случился инцидент. По ходу второго тайма форвард красно-белых Александр Соболев показал неприличный жест своему сопернику из стана "армейцев" Виллиану Роше. Арбитр Сергей Карасев наказал 26-летнего спартаковца красной карточкой. Бразилец попытался донести содержание жеста до судейской бригады, за что был удален. Впоследствии КДК РФС отменил красную карточку футболиста ЦСКА, а Соболев понес четырехматчевую дисквалификацию. На основании рассмотрения апелляции "Спартака" Александру сократили срок отстранения. Он пропустит три игры чемпионата России, а один матч останется в виде условной дисквалификации.
По итогам сезона ЦСКА обошел "Спартак" в итоговой таблице и завоевал серебряные медали РПЛ. Красно-белые ограничились бронзовым комплектом наград, хотя перед рестартом сезона имели 8-очковый гандикап перед "армейцами".
Федотов – об обвинениях от Заремы: хорошо, когда тебя без реальных оснований называют провокатором. Значит, боятся
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на обвинения со стороны Заремы Салиховой, супруги бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"