"Крылья Советов" поздравили Зуева с днем рождения и объявили о его уходе

Правый вингер "Крыльев Советов" Александр Зуев покинул самарский клуб в день своего 27-летия.

Официальный телеграм-канал "Крыльев Советов" поздравил атакующего полузащитника Александра Зуева с днем рождения - сегодня футболисту исполнилось 27 лет. В том же посте волжане объявили об окончании контракта Зуева с клубом и его уходе.







27-летний правый вингер сборной Казахстана Александр Зуев в прошедшем сезоне провел 16 матчей во всех турнирах за подмосковные "Химки" без результативных действий и 13 матчей во всех турнирах за "Крылья Советов", записав в них на свой счет 1 забитый гол.