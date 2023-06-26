- Люди по итогам первой части сезона начали говорить, что вот я такой крутой игрок... Я ещё тогда сказал, что этого не надо было делать. Потом была вторая часть сезона, где я себя плохо проявил. И сейчас люди тоже говорят, что я такой-то игрок... Люди всегда будут писать и говорить — это их работа. Выводы можно сделать, но говорить о том, какой я игрок... По-моему, это глупо. Только время покажет. Нужно несколько сезонов, - приводит мнение Писарского "Чемпионат".
Российский страйкер Владимир Писарский ярко ворвался в РПЛ, защищая цвета "Оренбурга" Марцела Лички россиянин наколотил 14 голов в 15 встречах национального первенства. Также футболист сумел отметиться 3 голами в Кубке России. Своей игрок Владимир заинтересовал ряд клубов. За игрока, по сведениям СМИ, боролись "Зенит" из Санкт-Петербурга, "Црвена Звезда" и "Крылья Советов". Писарский принял решение подписать трудовой договор с самарским коллективом. В составе волжан дела у российского центрфорвард идут не лучшим образом. Он так и не смог отметиться голом за самарцев в рамках РПЛ, поучаствовав в 11 встречах. На счету Владимира всего 2 ассиста. При этом игрок продолжил забивать в Кубке России, отметившись 3 голами. "Крылья Советов" по итогам 30 туров минувшего сезона сумели финишировать лишь на 12-й строчке в таблице.
Писарский – о критике: глупо делать выводы о том, какой я игрок
Российский футболист "Крыльев Советов" Владимир Писарский поделился своей точкой зрения на критику в свой адрес.
Фото: ФК "Оренбург"