- Личка провел хорошую работу в "Оренбурге", но его пока нельзя назвать топ-тренером для чемпионата России. Все-таки возможности "Оренбурга" и его задачи - это другой уровень. Наверное, для "Динамо" это нормальный вариант, потому что больше никто не приехал, другого выбора у них не было. Тот же Николич, например, отказался. Можно ли сказать, что приглашение Лички - отчаянный шаг? Ну, думаю, да. Топовые иностранные специалисты отказываются работать в РПЛ, поэтому приходится выбирать из тех, кто уже здесь.
Напомним, 22 июня московское "Динамо" официально объявило о назначении экс-наставника "Оренбурга" Марцела Лички на пост главного тренера столичной команды. Соглашение "бело-голубых" с 45-летним чешским специалистом рассчитано на будущий сезон и включает в себя опцию пролонгации еще на 2 года.
"Динамо" завершило минувший сезон на девятой позиции, набрав 45 очков в 30 сыгранных турах. Руководство клуба отправило в отставку главного тренера москвичей Славишу Йокановича за три матча до конца чемпионата. В последних поединках сезона 2022/2023 на тренерском мостике командой руководил исполняющий обязанности главного тренера Павел Алпатов.
Источник: "РБ Спорт"
Смородская: приглашение Лички - отчаянный шаг. Больше никто не приехал, другого выбора у "Динамо" не было
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская считает, что назначение Марцела Лички главным тренером "Динамо" - это отчаянный шаг.
Фото: "Чемпионат"