"Что могу сказать по поводу календаря? Видел только первые пять туров, опять же, понятно, что будем играть со всеми, но главное - первые туры играем дома. Хороший календарь", - цитирует Джикию "СЭ".
На старте нового сезона московский "Спартак", завоевавший по итогам чемпионата-2022/2023 бронзовые медали РПЛ, трижды сыграет на домашнем поле в первых пяти турах первенства России. "Красно-белые" начнут следующий сезон 23 июля домашним матчем против "Оренбурга". Спустя неделю на "Открытие Банк Арена" приедет новичок РПЛ "Балтика". В рамках третьего и четвертого тура московская команда отправится на выезд в Казань и Екатеринбург, где сыграет с "Рубином" и "Уралом" соответственно. В пятом туре "Спартак" примет на родном газоне действующих чемпионов - "Зенит".
Джикия: главное, что первые туры "Спартак" играет дома. Хороший календарь
Защитнику "Спартака" Георгию Джикии понравилось стартовое расписание матчей нового сезона РПЛ.
Фото: "СЭ"