– Зиньковский — один из лучших атакующих игроков "Спартака". Он самый яркий полузащитник. Его никак нельзя отпускать в "Локомотив". Антон может проходил адаптационный сезон. Думаю, в следующем он выступит намного лучше, сильнее. Если Зиньковский будет стабильно появляться в составе, то может стать одним из лидеров атаки красно-белых. Он достаточно интересный, агрессивный футболист, всегда настроен на удар по воротам, причем с любой дистанции. "Спартаку" следует сохранить Антона, – передает слова Бояринцева "РБ Спорт".
Ранее в прессе появилась информация о том, что московский "Локомотив" в летнее трансферное окно хотел бы подписать футболиста столичного "Спартака" Антона Зиньковского. При этом журналист Иван Карпов в своих социальных сетях заявил о том, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль попросил свой клуб сохранить в составе полузащитника на следующий сезон, заблокировав тем самым его потенциальный переход в стан "железнодорожников".
27-летний Антон Зиньковский выступает за московский "Спартак" с июля 2022 года. Его действующее соглашение с красно-белыми рассчитано до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной России в 4 миллиона евро.
В минувшем сезоне (2022-2023) Антон Зиньковский принял участие в 37 матчах московского "Спартака". Вингер красно-белых сумел записать на свой счет 3 забитых мяча и 7 результативных передач.
Бояринцев: Зиньковский — один из лучших атакующих игроков "Спартака". Его нельзя отпускать в "Локомотив"
Экс-футболист московского "Спартака" Денис Бояринцев отреагировал на слухи о том, что полузащитник красно-белых Антон Зиньковский может перейти в столичный "Локомотив".
Фото: "СЭ"