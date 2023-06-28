- Для меня лично цель — чтобы команда шла успешно. Хочется бороться за медали и Кубок, - приводит комментарий Фомина Sport24.
Россиянин Даниил Фомин, играющий на позиции опорного хавбека, носит цвета "Динамо" с 2020 года. В майке столичного коллектива выпускник академии "Краснодара" сыграл 105 встреч. В них он сумел забить 24 гола и оформить 12 голевых пасов. В завершившемся сезоне Даниил, выводивший свою команду с капитанской повязкой, набрал 5+4 по системе гол плюс пас, поучаствовав в 38 играх во всех соревнованиях. "Динамо" по итогам минувшего сезона финишировало на 9-й строчке. В Кубке бело-голубой коллектив вылетел от "Акрона" из Первой лиги. У команды теперь новый тренер. Рулевым москвичей стал чех Марцел Личка.
Хавбек "Динамо" Фомин: хочется побороться за медали и Кубок России
Российский футболист "Динамо" Даниил Фомин высказался о целях на следующий сезоне.
Фото: ФК "Динамо"