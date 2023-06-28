"СЭ": "Динамо" предложит Захаряну новый контракт

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По информации источника, руководство московского "Динамо" планирует предложить полузащитнику Арсену Захаряну новый долгосрочный контракт.
Фото: РПЛ
Московское "Динамо" в ближайшее время предложит 20-летнему полузащитнику Арсену Захаряну новый контракт с большим сроком действия, сообщают СМИ.

Срок действия текущего соглашения между игроком и клубом завершится летом 2024 года. Таким образом, в случае непродления Захаряном контракта с "Динамо" уже будущей зимой он получит возможность вести трансферные переговоры и заключать предварительный контракт с другим клубом.

В прошедшем сезоне футболист провел за бело-голубых 37 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 10 результативных передач. Оценочная трансферная стоимость Захаряна по данным портала Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Источник: "СЭ"


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