- По игре Промес является лидером команды, и от него отказываться не намерены. Да, были игры, где он не проявлял себя, но в большинстве матчей Промес показывал себя лидером, тащил и двигал "Спартак" вперед, приносил очки клубу. ..."Спартаку" бы еще парочку таких футболистов - и тогда можно побороться за первое место. У "Зенита" больше игроков такого калибра, а Промес не способен в одиночку затащить "Спартак" на первое место. Остальные игроки могут провести 2-3 матча ярко, но потом пропадают, - передает слова Селина "Евро-Футбол".
31-летний голландский атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес в прошедшем сезоне стал вторым бомбардиром Российской премьер-лиги, забив 20 голов (3 из них с пенальти), также футболист отдал 7 результативных передач. Во всех турнирах сезона Промес провел 37 матчей, отличившись 25 забитыми голами и 10 ассистентскими действиями. Красно-белые по итогам сезона финишировали в чемпионате России на третьем месте с 54 очками, отстав на 16 очков от ставшего чемпионом петербургского "Зенита" и на 4 очка от завоевавшего серебряные медали ЦСКА.
Защитник "Ростова" Мелёхин: Промес потянул меня за майку и сказал на русском: "Сколько можно уже? Дай мне забить гол!"
Экс-хавбек "Кубани" Селин: Промес не способен в одиночку затащить на первое место. "Спартаку" бы еще парочку таких
Экс-полузащитник краснодарской "Кубани" и новороссийского "Черноморца" Алексей Селин высказался о значимости вингера Квинси Промеса для московского "Спартака".
Фото: РПЛ