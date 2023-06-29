- Высоки ли шансы Кузяева уехать в Турцию? Магомед Оздоев уехал и неплохо себя чувствует, у Далера тоже есть все качества, чтобы зацепиться там. Для него должно быть предложение из топ-6. А дальше зависит от того, нужен ли игрок на определенную позицию, - приводит мнение Новосельцева "Матч ТВ".
Российский хавбек Далер Кузяев в данный момент находится без работы. Его трудовой договор с "Зенитом" истек. Петербуржцы заинтересованы в сохранении игрока и предложили продолжить сотрудничество, но россиянин целенаправленно не подписывает новое соглашение с чемпионом России. Дело в том, что Далер хочет поиграть в европейской лиге. Сейчас он занимается поисками европейского клуба.
По сведениям различных СМИ, Кузяева очень хотят видеть в Турции. Два местных коллектива "Бешикташ" и "Фатих Карагюмрюк", за который уже играет Магомед Оздоев, зазывают игрока к себе. Также в своей команде Далера хочет видеть Станислав Черчесов, работающий в венгерском "Ференцвароше". Как сообщил турецкий журналист, Кузяев хотел бы поиграть в Испании и Италии.
Новосельцев - о шансах Кузяева уехать в Турцию: у него есть все качества, чтобы зацепиться там
Экс-игрок "Зенита" Иван Новосельцев поделился своими соображениями по поводу перспектив Далера Кузяева в Турции.
Фото: "Чемпионат"